Сезон ОРВИ никак не закончится: за неделю заболеваемость выросла на 8%

В Свердловской области за последнюю неделю ОРВИ заболели почти 23 тысячи человек, почти 66% из них – дети. Заболеваемость за последние семь дней выросла на 8%, хотя она и ниже эпидпорога.

На Екатеринбург традиционно приходится почти половина всех случаев ОРВИ – 10 338 за неделю. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 8,5%, выше уровня прошлой недели на 8,1%.

«Максимальный уровень заболеваемости среди детей 3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, затем дети 7-14 лет», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – В рамках мониторинга в лабораториях за неделю обследовано 65 человек: доминирует коронавирус сезонный – 15,4% от числа обследованных. Также выделены риновирусы, аденовирусы,боковирусы, вирусы парагриппа и SARS-CoV-2».

Неблагополучными по ОРВИ сейчас считаются Сухой Лог, Богданович, Полевской, Дегтярск и ЗАТО Свободный. Там заболеваемость как минимум в полтора раза выше среднего.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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