Уральский выставочный центр оштрафован на 200 тысяч рублей за допуск больных участников к чемпионату WorldSkills

Уральский выставочный центр заплатит крупный штраф за нарушение антиковидных правил при организации чемпионата рабочих профессий высокотехнологичной промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021.

Мероприятие проходило в октябре 2021 года, когда был очередной подъем заболеваемости Covid-19 в Свердловской области. Все участники чемпионата сдавали ПЦР-тесты. У двоих оказался положительный результат тестирования, но их не отстранили от чемпионата. Это выяснилось уже при проведении эпидемиологического расследования Роспотребнадзора. Кроме того, во время проверки было установлено превышение массовой доли активного хлора в рабочем дезинфицирующим растворе, что тоже является нарушением. В отношении АО «УВЦ» был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Октябрьский районный суд постановил оштрафовать организацию на 200 тысяч рублей.

Уральский выставочный центр пытался оспорить решение в Свердловском областном суде. Юристы организации настаивали на то, что состава правонарушения нет. Но и областной суд счел, что организатор чемпионата пренебрежительно отнесся к своим обязанностям.

«АО «УВЦ» должно было принять все меры по соблюдению противоковидных ограничений, но не сделало этого. Ежедневные фамильные списки участников мероприятия не сличались с результатами ПЦР-исследований, просматривались только результаты, из-за чего факт наличия инфекции у двоих участников мероприятия был обнаружен слишком поздно», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Постановление Октябрьского суда оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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