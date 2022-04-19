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Вторник, 19 апреля 2022, 11:23 мск

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ФСБ проводит в аэропорту Кольцово учебный «антитеррор»

Свердловское Управление ФСБ России предупредило пассажиров Кольцово об антитеррористических учебных мероприятиях рядом с территорией аэропорта.

«Просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур. Учения не повлияют на организацию авиасообщения», – заверили в ведомстве.

Во время учений силовики отработают ситуацию с терактом в самолете. В тренировке примут участие оперативные группы правоохранительных органов, представители органов исполнительной власти региона и администрации Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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