В Кушве дети погасили Вечный огонь (ВИДЕО)

В Кушве трое детей затушили Вечный огонь – ребята играли на постаменте мемориала воинам Великой Отечественной и в какой-то момент набрали груду снега и бросили его в пламя, которое без доступа кислорода погасло. Впрочем, уже через 15 минут после звонка местной жительницы огонь снова зажгли сотрудники местных «Газовых сетей».

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения – записи передали в полицию, личности детей установят, а их родителей, вероятно, оштрафуют за нарушение статьи КоАП РФ 5.35 «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Дети пытались потушить Вечный огонь снегом

Дети, вероятно, пытались проверить, действительно ли огонь «вечный», и вряд ли вкладывали в свой поступок злой умысел, однако местное телевидение предало школьников остракизму. «Очередной случай вандализма произошел на мемориале в Кушве, где детскими руками был потушен Вечный огонь. Пламя, символизирующее бессмертную память воинам, павшим в боях при защите Родины от немецко-фашистских захватчиков, было безжалостно закидано снегом, – прокомментировали на местном телевидении. – Те, у кого нет совести и ценностей, те, кому окружающие и взрослые не смогли привить должного отношения к подобного рода монументам, попирают ногами все то, что у здравомыслящих людей вызывает гордость, уважение, боль утраты, сожаление и желание преклонить колено».

Видео – Кушвинский телевизионный центр ktc-kushva.ru

Кушва, Елена Сычева

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