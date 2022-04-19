На Урале экскаватор без колес разбил дорогу (ВИДЕО)

В уральском городе Кушве, на улице Республики, экскаватор без передних колес разбил дорогу. Экскаваторщик орудовал ковшом, опираясь на него, чтобы передвигаться вперед. «Еще немного осталось, буквально чуть-чуть», – прокомментировал со смехом автор видео.
Экскаватор без колёс разбил дорогу
После себя «шагающий» экскаватор оставил разбитую дорогу, которая покрылась ямами и выбоинами от ковша.
Видео предоставлено порталом «Кушва-онлайн»
Кушва, Елена Сычева
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