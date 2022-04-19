В МЧС рассказали, где можно жарить шашлыки, чтобы не получить штраф

В Екатеринбурге с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Горожанам запрещено разводить костры, в том числе для приготовления шашлыков на природе. Но это не значит, что многим придется отказаться от любимой традиции в первомайские праздники.

Представитель регионального управления МЧС Павел Пенягин рассказал, что особый противопожарный режим накладывает запрет на использование любого открытого огня. Но любители шашлыков могут готовить мясо в закрытых оборудованных беседках. Также на природе можно пользоваться газовыми или электрическими приборами.

«Недопустимо разжигание костров и сжигание отходов. Сейчас в городе много сухой прошлогодней травы и неубранного мусора. В случае возникновения природного пожара огонь быстро распространяется по сухой траве на большие площади. Поэтому и было принято решение о введении особого режима [на две недели раньше, чем обычно]. Инструктаж о правилах безопасности мы также будем проводить на массовых мероприятиях, таких как «Кросс наций», и субботниках в лесах», – сообщил Павел Пенягин на заседании комиссии по безопасности в городской думе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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