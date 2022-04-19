Военкоматы Екатеринбурга за две недели отправили в армию 61 призывника

В Екатеринбурге за две недели весеннего призыва в военкоматы вызвали 1366 мужчин призывного возраста. Годными для отправки в российские войска признан 61 человек. Всего по заданию свердловского военного комиссариата от Екатеринбурга должно поступить 799 новобранцев. В осенний призыв город перевыполнил свой план на 116%. Весенний призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля.

О ходе военного призыва доложил депутатам председатель комитета административных органов мэрии Екатеринбурга Евгений Клюжин. По его словам, перед городскими властями стоит задача обеспечить стопроцентную явку призывников в военкоматы, а это более 10 тысяч человек. Для этого чиновники совместно с МВД ведут розыск уклонистов. Осенью повестки военкомата не дошли до 940 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Мешают властям и многочисленные юридические фирмы, которые в интересах призывников составляют жалобы либо оспаривают решения о призыве в армию в судах. По данным на 1 января 2022 года, в районных судах Екатеринбурга находилось более 59 исков от призывников, сообщил Клюжин.

Тем не менее в осенний призыв Екатеринбург выполнил норму по набору срочников в армию. С 1 октября по 31 декабря призывные комиссии приняли 9327 человек, из них 826 были призваны на военную службу (план для Екатеринбурга составлял 707 человек). Пять новобранцев были отобраны для службы в Президентском полку и комендатуре Кремля. 31 человек подал заявление на военную службу по контракту, 10 призывников пожелали пройти альтернативную гражданскую службу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»