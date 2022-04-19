По старинному рецепту, в итальянской версии или краффины – рестораны пекут куличи к Пасхе

Екатеринбургские рестораны начали печь пасхальные куличи. Сделать предзаказ на субботу или воскресенье еще можно. Например, ресторан «Зверобой*» предлагает кулич из дрожжевого теста, сделанный по старинному уральскому рецепту – с цукатами, изюмом и кедровыми орехами. Большой будет стоить 590 рублей, а маленький – 470.

В BreadWay* готовят и русский кулич c ромом, изюмом, корицей и специями, и его итальянскую версию – панеттоне с цукатами из манго, папайи, ананаса. Маленький обойдётся в 650 рублей, большой – в 850. Правда, панеттоне в Италии пекут на Рождество, а на Пасху пекут Коломбу – это выпечка в виде креста, менее сладкая, чем панеттоне.

В Carbonara* испекут куличи с изюмом, куркумой и апельсиновой цедрой, клюквой и домашним мармеладом. Они доступны к заказу по 590 рублей штука.

В «Сезонах*» предлагают куличи-краффины на основе слоеного теста с бельгийским шоколадом, домашними цукатами и обожженной меренгой по цене 600 рублей за штуку, а ещё творожную пасху с миндалем, бурбонской ванилью и соленой карамелью – за 1700 руб.

В службе доставки «Злата Печка*» помимо собственно куличей с разным декором также предлагают крашенки и сдобные булочки-жаворонки, символ прихода весны, по 100 рублей.

В кондитерской Feliсе* кроме лимонных куличей продаются шоколадные яйца со сладкой начинкой по 1400 рублей за штуку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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