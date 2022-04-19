Уралец получил 6,5 лет строгача за кражу канализационных люков и проводов

Житель Режа приговорен к реальному лишению свободы за многочисленные кражи крышек канализационных колодцев и кабелей связи. 20-летний Антон Пастухов был признан виновным в нескольких преступных эпизодах по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Как было установлено в суде, с сентября по октябрь 2021 года молодой человек похитил шесть чугунных крышек с канализационных колодцев и пять кабелей связи из каналов кабельной канализации в Реже. Общий ущерб от краж составил более 130 тысяч рублей. Во время рассмотрения дела в суде Пастухов полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Режевской городской суд вынес приговор по совокупности преступлений с учетом наказания, которое уже получил осужденный в декабре 2021 года (за 13 краж, в том числе по предварительному сговору). В итоге Пастухов был наказан лишением свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Реж, Ангелина Сергеева

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