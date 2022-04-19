Депутаты изменили закон о поддержке многодетных семей ради овдовевших отцов

Депутаты заксо изменили условия получения единовременного пособия при награждении знаком отличия «Материнская доблесть». Теперь выплату может получить вдовец награжденной женщины, если она не успела сделать это сама, но только при условии, что он постоянно живет с детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект представил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. «В случае смерти матери, награжденной знаком отличия «Материнская доблесть» I, II, или III степени, предоставление этой выплаты возможно вдовцу в случае неполучения ее матерью, при соблюдении условий, что он является отцом либо усыновителем детей и постоянно проживает на территории нашего региона со всеми несовершеннолетними детьми», – пояснил министр.

Внести изменения в действующий закон предложил губернатор Евгений Куйвашев, когда узнал о судьбе многодетного отца, врача-онколога Виктора Шипицына, у которого скоропостижно скончалась жена. «Юлия была награждена нашим региональными знаком «Материнская доблесть», к которому полагается выплата – больше 40 тысяч рублей. Получить их она не успела. Но по закону мужу передать деньги нельзя. А они, конечно, совсем не лишние», – написал губернатор в соцсети и попросил минсоцполитики и депутатов проработать изменения в закон.

В прошлом году знак «Материнская доблесть» и единовременную выплату к нему получили 616 женщин. Из областного бюджета на эти цели было направлено более 24 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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