Свердловский губернатор заработал меньше жены

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал декларацию о доходах и имуществе за 2021 год. По документу, годовой доход главы региона составил 6,1 миллиона рублей, тогда как его супруга Наталья Куйвашева заработала 11,2 миллиона рублей.

В собственности губернатора имеется квартира площадью 144 квадратных метра и доля квартиры площадью 131,7 квадратных метра. Также в пользовании Куйвашева находятся квартиры по 118,7 и 131,7 кв. м.

На жену Куйвашева записаны квартира площадью 118,7 квадратных метра, доля квартиры в 131,7 квадратных метра, а также доли в двух нежилых помещениях (каждое имеет площадь 107,6 кв. м). В ее пользовании находятся квартиры площадью 144 и 131,7 кв. м. Она является собственницей автомобиля Toyota RAV4.

Все недвижимое имущество губернаторской четы расположено на территории России, сообщили в департаменте информационной политики.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»