Стал известен график перекрытий дорог из-за пасхального шествия

Стал известен график перекрытий улиц в Екатеринбурге во время проведения пасхального крестного хода. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 16:00 до 18:00 будут закрыты дороги для всех видов транспорта – личного и общественного на Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов, на Куйбышева от Розы Люксембург до 8 Марта, на 8 Марта от Куйбышева до Ленина, на Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта, на Толмачёва от Ленина до Первомайской, на Царской от Первомайской до Николая Никонова.

Напомним, два года подряд – в 2020 и 2021 – традиционное шествие верующих на Пасху не проводилось из-за коронавируса. В этом году оно состоится, колонну возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, православные пронесут от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови лампаду с благодатным огнём, частицу которого доставят спецбортом Фонда святой Екатерины из храма Гроба Господня в Иерусалиме в ночь на 24 апреля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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