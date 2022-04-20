В Екатеринбурге при неизвестных обстоятельствах погиб молодой капитан Росгвардии

Управление Росгвардии по Свердловской области проводит проверку по факту смерти 28-летнего капитана Ярослава Заласковских. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Информация о смерти капитана Росгвардии Ярослава Заласковских появилась накануне вечером в уральских СМИ. 28-летний мужчина либо покончил с собой, либо с ним произошел несчастный случай. Тело обнаружили вечером 18 апреля рядом с одним из зданий Росгвардии на улице Гоголя, 26.

«По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. Родным сотрудника будут оказаны необходимая помощь и меры социальной поддержки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Информацию о смерти Ярослава Заласковских подтверждают и его родные. В частности, брат Николай опубликовал на своей странице в соцсети пост: «Царство Небесное, вечный покой. Как бы мы не ссорились из-за пустяков, ты всегда был моим крутым братом». Знакомые не верят в случившееся и выражают соболезнования семье погибшего.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»