На Урал возвращаются весенние морозы

На Урал идет новая порция арктического воздуха, которая принесет с собой похолодание во второй половине текущей недели. По прогнозу свердловских метеорологов, температура воздуха в ближайшие дни опустится еще на 4 градуса, а в ночные часы возможны слабые морозы.

«В предстоящие выходные дни существенных осадков не ожидается, в начале следующей недели вероятен небольшой дождь, на севере региона со снегом. Температура воздуха 23-27 апреля ночью -1…+4 °C, на севере Свердловской области до -6°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По данным метеослужбы, средняя суточная температура в последние три дня составляла +2…+6 °C, но на севере региона было холоднее. Снежный покров уже полностью сошел на юге Свердловской области, но сохраняется на севере и в горах Среднего Урала. Реки вскрываются ото льда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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