Играя с друзьями, подросток провалился в коллектор (ФОТО)

Подросток из Екатеринбурга провалился в отдельно стоящий канализационный коллектор в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что мальчик играл там с друзьями. Увидев коллектор, он забрался на его крышу, провалился в открытый люк и упал на металлическую сетку, под которой протекала мутная вода. Друзья подростка не растерялись и вызвали спасателей.

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили специальный трипод с лебедкой, спустились к подростку, подняли его на поверхность и отогрели в служебном автомобиле. К счастью, при падении подросток значительных травм не получил, медицинская помощь ему не понадобилась.

Специалисты Главного управления МЧС России напоминают, что категорически не рекомендуется проникать на территорию заброшенных зданий и коммунальной инфраструктуры, предназначенной исключительно для работы там профильных специалистов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»