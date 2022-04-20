Уралмаш решил опробовать «умное» голосование

Жители Уралмаша решили использовать «умное» голосование – политический инструмент, предложенный оппозицией несколько лет назад. Суть стратегии заключается, напомним, в том, что избиратели консолидируются вокруг кандидата, который имеет наибольшие шансы на победу, невзирая на его политическую ориентацию, лишь бы не дать победить фавориту предвыборной гонки. Правда, в Екатеринбурге «умное» голосование объявили не за политика, а за летний парк «Уралмаш».

Дело в том, что сейчас идет выбор общественных пространств, которые получат федеральное финансирование в рамках программы «Комфортная городская среда». Уралмашевцы призывают в соцсетях сделать выбор в пользу своего летнего парка, который давно требует реновации. Больше 30 лет он находился практически в запустении, и сейчас представляет собой печальное зрелище – заросли сорняков, мусор, ларьки, бродячие животные и маргиналы.

С предложением голосовать за парк обратился депутат городской думы Алексей Вихарев. «Конечно, я сам буду голосовать за летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе. И прошу всех, кому небезразлично будущее нашего района, поддержать этот замечательный проект. Архитекторы обещают минимальное вмешательство в зеленую экосреду парка, но при этом его кардинальное изменение. В случае если победит этот проект, то обновят все дорожки, организуют зоны тихого отдыха для взрослых, построят арт-объекты, устроят несколько детских площадок, зоны для занятия спортом. Также будет сделано освещение, скамейки и урны. Давайте все вместе поможем парку «Уралмаш» победить в голосовании», – призвал депутат ЕГД.

На предложение сначала откликнулись его избиратели – они стали писать в соцсетях, что нужно поддержать именно этот парк, ведь людям из Орджоникидзевского района неудобно ездить, например, в парк Маяковского, чтобы отдохнуть. «Надо парк восстанавливать, не всем удобно ездить в центр, многие хотят в своем районе иметь возможность гулять в благоустроенном парке», – написала Ольга Сычева. И таких комментариев – сотни.

Призыв Вихарева подхватили сообщества местных жителей в соцсетях. Сначала – посвященные Уралмашу, а потом и другим микрорайонам. «Десятилетиями парки в отдаленных районах разрушались, приходили в негодность. В порядок приводились лишь центральные скверы или строились парки в новых районах. Сегодня у нас появился шанс все изменить. Проголосовать по справедливости. Совместно, организовавшись, можно принести победу не центральному парку. А обычному, нашему. У нашего дома. Так мы сможем обратить внимание властей на спальные районы. Если сейчас вместе проголосуем за «Уралмаш», и он победит, то мы – сила. И следующее голосование сможем провести точно так же. С умом и по совести. А не так, как кто-то решил за нас», – объяснили логику админы паблика «Наш Уралмаш».

Многие на призыв откликнулись – сейчас у летнего парка «Уралмаш» больше 2,5 тысячи голосов, он лидирует в списке. Голосование за выбор площадки, которую благоустроят в следующем году по программе «Комфортная городская среда», продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на «Госуслугах» или на сайте https://66.gorodsreda.ru. Проголосовать могут все екатеринбуржцы, кому уже исполнилось 14 лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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