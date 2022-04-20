ФСБ задержала на Урале вербовщиков террористической организации

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Свердловской области законспирированную ячейку из пяти иностранцев, которые распространяли идеологию международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) и вербовавших в ее ряды местных мусульман и трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По месту жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы исламистской организации, электронные носители информации, которые они использовали для вербовки новых адептов. Возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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