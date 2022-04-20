Уральцы сдали 200 литров крови за день

В Свердловской области прошел День донора – в акции приняли участие 400 человек, которые сдали в общей сложности 200 литров крови для больниц региона.

«Национальный день донора посвящен тем, кто безвозмездно делится своей кровью для спасения жизней совершенно незнакомых людей. Без помощи доноров пациентам не справиться. К сожалению, есть среди них и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в переливании крови», – напомнил главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов.

По данным медиков, 35 тысяч человек регулярно становятся донорами в Свердловской области, треть из них – екатеринбуржцы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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