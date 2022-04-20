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Среда, 20 апреля 2022, 11:57 мск

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На бесплатные земельные участки под Екатеринбургом претендуют 15 тысяч льготников

Администрация Екатеринбурга возобновляет выдачу земельных участков льготникам для строительства частных домов. Городские власти вплотную занялись этим вопросом с учетом «текущей экономической обстановки», сообщил на брифинге заместитель начальника департамента архитектуры Григорий Сурганов.

«По поручению главы города был сформирован банк земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Проведена процедура государственной регистрации участков. Планируем, что до третьего квартала 2022 года начнется выдача земли льготным категориям граждан, и очередь будет сокращаться», – рассказал чиновник.

На бесплатные земельные участки могут претендовать многодетные семьи, молодые семьи (возраст супругов не превышает 35 лет), семьи с инвалидами, граждане, пострадавшие от радиационных аварий, герои СССР и РФ. В общей очереди на землю в Екатеринбурге стоит 15 тысяч человек, из них 6 тысяч – первоочередники.

По словам Сурганова, льготники могут получить участок общей площадью около тысячи квадратных метров. В этом году администрация будет выдавать земельные наделы в поселках Шабровский и Медный. Сейчас там идет планировка территории, чтобы границы участков были удобными для строительства домов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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© 2022, РИА «Новый День»

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