В УрФУ пока не приняли ни одного студента, отчисленного из иностранных вузов

УрФУ, как и другие российские вузы, готов принимать студентов, отчисленных из иностранных университетов. Но пока таких заявок не поступало, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе.

Ранее Минобрнауки России сообщило, что в российские вузы зачислено 380 студентов из иностранных университетов, а всего к середине апреля было подано 1150 заявок. Большинство из них поступило от студентов из Чехии, Польши и Великобритании, с Украины и Донбасса.

В УрФУ при этом добавили, что в целом готовы к приему и отчисленных студентов из иностранных вузов, и абитуриентов из ДНР, ЛНР и с Украины. Для них разработали особый порядок приема на бакалавриат и специалитет. Они будут поступать по упрощенной схеме: в конкурсе участвуют на основании действующих оценок за ЕГЭ, а если их нет – на основании результатов тестирования, которое проводит УрФУ. Русский язык такие абитуриенты будут сдавать в форме собеседования.

«У обычных абитуриентов есть опасение, что поступающие из ДНР и ЛНР могут занять их места. Но это не так. Места для таких поступающих даются вузам дополнительно», – отметили в пресс-службе УрФУ.

Напомним, в конце марта правительство России приняло постановление, согласно которому россияне, обучавшиеся за рубежом и безосновательно отчисленные из европейских университетов, смогут бесплатно продолжить учебу в российских вузах. Вступительные испытания для них будут проходить в упрощенном порядке, который назначит сам вуз. Курс, на который может быть зачислен студент, будет определяться индивидуально с учетом его достижений. В этом случае он будет принят в порядке перевода.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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