Из квартиры в Екатеринбурге украли двери, плиту, окна, холодильник, батареи и унитаз

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, который подозревается в масштабной квартирной краже.

По сообщению пресс-группы УМВД Екатеринбурга, обстоятельный вор вынес из квартиры газовую плиту, холодильник, стиральную машину, два радиатора отопления, раковину, поддон из душевой, пластиковые окна, сантехническую разводку горячего и холодного водоснабжения из меди, унитаз, железные решетки и входную и межкомнатные двери.

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница Екатеринбурга, которая пояснила, что купила квартиру на улице Вилонова в конце 2019 года. Сама она там пока не проживала – занималась косметическим ремонтом. В последний раз женщина была в квартире 7 января 2022 года. В апреле ей позвонили из УК и рассказали, что газовщики при плановой проверке обнаружили, что вход в квартиру свободен, а плиты нет.

Сыщики уголовного розыска территориального ОВД выяснили, что в оставленную без присмотра квартиру наведывался ранее судимый безработный 36-летний сосед потерпевшей. Имущество он выносил по частям в течение нескольких месяцев, пользуясь отсутствием хозяйки. Часть похищенного, в том числе входную металлическую дверь, он сдал в металлолом. Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга советует пользоваться услугами ЧОПов, ставить дома сигнализацию, использовать надежные замки и двери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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