Молния повредила самолет «ЮТэйр», летевший из Екатеринбурга в Сургут

В самолет ATR72 авиакомпании «Ютэйр» попала молния во время перелета из Екатеринбурга в Сургут. Инцидент случился во время рейса поздним вечером 19 апреля. Повреждения воздушного судна были обнаружены уже после прилета в аэропорт.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, следы поражения разрядом атмосферного электричества нашли при плановом техосмотре самолета. Молния оставила отметины на нижней части фюзеляжа, в районе носового обтекателя, на створке левой стойке шасси, на правой половине горизонтального стабилизатора. Самолет временно вывели из эксплуатации для оценки технического состояния.

Отмечается, что авиалайнер совершал регулярный рейс UTA112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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