В Центре художественной и эстетической гимнастики в Солнечном приступили к чистовой отделке помещений

Центр художественной и эстетической гимнастики в Солнечном откроется для посетителей уже в конце 2022 года, хотя объект строят к XXXII Всемирным студенческим играм 2023 года.

Общая площадь здания – 22 938 кв. метра, всего центр сможет принять 2000 зрителей. Центральная арена вмещает одновременно три гимнастических ковра, еще два ковра будут расположены в разминочном зале, и в тренировочном – четыре. Кроме того, в здании предусмотрены два хореографических зала, тренажерный зал, зона для СМИ и организации трансляций.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по чистовой отделке помещений (покраска потолков, плиточное покрытие пола), разводка слаботочных сетей, сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, монтируются системы кондиционирования. Завершаются работы по черновой отделке стен, подготовке под покраску и поклейку обоев, монтажу третьего лифта», – рассказал замдиректора по производству УКСа Свердловской области Андрей Мельников.

Объект является третьим по величине и оснащенности центром гимнастики в России, который спроектирован и построен по международным стандартам FISU. Это крупнейший Центр художественной и эстетической гимнастики на Урале и в Сибири.

ЦХиЭГ представляет собой четырехуровневое здание. На 1-м уровне организованы зоны входа, которые разделены для каждой категории посетителей, и сама соревновательная арена, на 2-м – тренировочный зал, на 3-м расположена ложа для СМИ и на 4-м уровне находится VIP-зона. В каждой зрительной зоне организован буфет. Технические помещения расположены в цокольном этаже здания.

Как ранее отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, особое внимание при проектировании ЦХиЭГ уделено «режиму наследия», чтобы и после проведения Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге он был максимально полезен для горожан. Планируется, что после Игр на базе объекта будут работать спортивные секции, доступные для жителей района и города.

Строительные работы выполняет компания «Стройтэкпроект». ЦХиЭГ войдет в состав культурно-образовательного кластера, который создается в жилом районе Солнечном.

«В состав культурно-образовательного кластера в Солнечном войдут Центр художественной и эстетической гимнастики, который строится по адресу Лучистая, 8, инновационный детский сад на 300 мест с общественным центром и школа нового поколения «Губернаторский лицей»», – отмечает руководитель социальных проектов компании «Форум-групп» Антон Зелов.

Добавим, что к проведению Универсиады в Солнечном активно развивается и транспортная инфраструктура. К 2023 году планируется в два раза расширить улицу Лучистую, основную артерию въезда в район, а также провести в Солнечный трамвайную линию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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