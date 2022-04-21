Российские разведчики, нелегально работавшие в США и Канаде, провели урок для школьников Академического (ФОТО)

В школе № 16 Академического «Урок мужества» провели бывшие разведчики, прожившие в Канаде и США 25 лет. Супруги Андрей Безруков и Елена Вавилова стали известны в 2010 году после крупнейшего шпионского скандала, когда кто-то выдал сеть нелегальных разведчиков за границей. Старшеклассникам они рассказали, чем занимались и как вживались в свои образы.

Андрей Безруков и Елена Вавилова работали в самом секретном подразделении – в нелегальной разведке. Они выехали из России и жили под другими именами – Дональд и Трейси. 25 лет работали в Канаде, потом в США и Франции.

«Эти страны мы изучали изнутри, искали полезную информацию, знакомились с людьми, в том числе и из политической элиты, – рассказала Елена Вавилова. – Мы занимались сбором информации за пределами нашей родины. Мы люди, которые защищали интересы нашей страны за рубежом: выявляли планы по заговорам против нашей страны еще до того, как их пытались воплотить в жизнь. Мы работали в самом секретном подразделении».

Супруги признаются: они ни разу за 25 лет не выдали себя ничем, они не говорили на русском языке, даже мысли и сны были на английском. В 2010 году, когда произошло шпионское разоблачение, Елене и Андрею пришлось объяснять детям, кто их родители на самом деле. Детям на тот момент было 16 и 20 лет, они были гражданами США. По словам разведчиков, объяснение с сыновьями было самым сложным в их жизни.

На встрече в Академическом школьников интересовало, как стать разведчиком, какими качествами нужно для этого обладать. Супругов также спрашивали про разницу в системе образования России и США, про моменты близости наших разведчиков к «провалу», про методы подготовки нелегалов, про легенду супружеской пары для работы в чужой стране, про способы их внедрения и многое другое. Елена Вавилова рассказала о правилах, которые позволили ей «стереть» свою старую личность, научиться жить по-американски.

«Во-первых, нужна мотивация, мы знаем, для чего мы готовились и куда мы стремились. Затем, естественно, усилие воли, то есть ты хочешь воспринять другую культуру, примерить на себя какой-то образ. Это делается только усилием воли, доходило до того, что повторяла про себя, что я Трейси, Трейси, Трейси», – поделилась бывшая разведчица.

В завершении внеклассного занятия по патриотическому воспитанию российские разведчики презентовали свою книгу «Нетворкинг для разведчиков» и оставили напутствие для молодых людей, наблюдающих за текущей военной спецоперацией по защите Донбасса и его жителей и переживающих за свою страну.

«Наша страна победит и станет лучше, если каждый ее житель будет стараться стать умнее, добрее, чем какой-либо гражданин другой страны. Важно понимать: ценен каждый человек. Потому наш посыл таков: времена сейчас непростые, но не нужно опускать руки, а нужно сплотиться, чтобы выполнить все те задачи, которые ставит перед нами современность», – отметил Андрей Безруков.

После «Урока мужества» представители АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний КОРТРОС) провели для разведчиков экскурсию по восьмому району Екатеринбурга, а также рассказали о работе службы безопасности «Гарант». Напомним, за спокойствием жителей Академического следит более 5,5 тысячи видеокамер, установленных на фасадах, в подъездах и лифтах, а конфликты между соседями улаживают представители группы быстрого реагирования.

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