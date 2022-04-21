Строители просят Куйвашева сделать авансы на строительство детсадов, школ и больниц обязательными

Строители Свердловской области написали письмо в адрес губернатора Евгения Куйвашева с просьбой принять постановление, которое сделало бы обязательными авансы при заключении государственных строительных контрактов. Сегодня подрядчики за свой счет начинают строить детсады, школы, дворцы культуры, и только после завершения работ получают деньги из бюджета. Но долговая нагрузка в отрасли возросла, и строители просят об обязательном повышенном авансировании из казны.

Ранее на уровне Федерации было принято «антисанкционное» постановление № 505, где субъектам России рекомендовано принять меры, «которые обеспечат наличие в договорах государственных (муниципальных) контрактов повышенного авансирования, до 50 процентов или до 90 процентов в зависимости от условий контракта». Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций, объединяющие свыше 2 тысяч строительных и проектных предприятий, написали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять нормативный акт, предписывающий обязательные авансы на стройку. Говоря простым языком, строители просят, чтобы муниципалитеты и область выплачивали часть денег до начала строительства детских садов, школ, больниц и прочих социальных объектов.

«Сейчас заказчик официально по контракту «имеет право выплачивать аванс». Это значит, что он может платить, а может нет. И часто государственные контракты идут без авансов. В таком случае подрядчик должен брать кредит в банке, чтобы на свои деньги купить строительные материалы, выплатить зарплату сотрудникам, начать работы. Кроме того, должна быть банковская гарантия – обеспечение по контракту, должны быть членские взносы в СРО. Все эти денежные обязательства негативно влияют на отрасль в непростой экономической ситуации, – пояснил «Новому Дню» заместитель генерального директора Уральского объединения строителей Денис Снетков. – Мы неоднократно просили ввести обязательное авансирование, чтобы подрядчик не влезал в долги, а начинал строительство на бюджетные средства. Сейчас такое постановление правительством принято, но чтобы оно заработало в Свердловской области, нужен местный нормативный акт».

По данным Уральского объединения строителей, обязательное авансирование уже введено в Москве, Тюмени. «Важно, чтобы и у нас это появилось», – говорят представители отрасли.

На вопрос, как строители могут гарантировать, что подрядчик исполнит обязательства, а не скроется с деньгами, в Уральском объединении строителей ответили: «У подрядчиков есть банковская гарантия – обеспечение по контракту, есть компенсационные фонды в СРО. Если кто-то что-то недостроил, он рискует это все потерять. Кроме того, контрактная система в строительной отрасли выстроена таким образом, чтобы во главу угла при выборе подрядчика был поставлен опыт, а не акцент на цене. Поэтому были введены конкурсы, по которым выбираются опытные подрядчики с хорошей репутацией. Они не будут рисковать всем», – рассказал Денис Снетков.

Генеральный директор Уральского объединения строителей, член правления Лиги проектных организаций Сергей Ренжин добавляет, что если постановление об обязательном повышенном авансировании в Свердловской области будет принято, это «повлияет на улучшение финансового состояния малого и среднего бизнеса, на увеличение скорости строительства муниципальных объектов».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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