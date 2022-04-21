В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна и получил множественные переломы, пока мать была в гостях

В Екатеринбурге на улице Мурзинской двухлетний малыш выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, компрессионный перелом позвоночника. Его мать была в гостях у знакомой, а за ребенком попросила присмотреть старшего 10-летнего сына.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сообщение о госпитализации ребенка поступило от скорой помощи. Полицейские установили, что малыш жил на втором этаже в квартире на улице Мурзинской со своей мамой и 10-летним братом. Мать ушла в гости, а за двухлетним сыном попросила приглядеть старшего брата. Малыш был в комнате один, пока 10-летний мальчик отлучился на кухню. Когда он вернулся, увидел открытое окно и услышал крики на улице. Оказалось, что малыш забрался на подоконник и, не удержавшись, выпал наружу.

«При падении пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы свода и основания черепа, перелом нескольких ребер, а также компрессионный перелом позвоночника, – рассказали в полиции. – Мать по итогам проверки была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

В очередной раз полиция просит родителей внимательнее следить за детьми. Весной и летом, когда на улице становится тепло, ежегодно в Екатеринбурге увеличивается количество случаев выпадения малышей из окон. Часто бывает так, что ребенок опирается на москитную сетку и вместе с ней вылетает наружу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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