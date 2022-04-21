В центре Екатеринбурга иномарка сбила пожилую женщину на перекрестке (ФОТО)

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожной аварии в центре Екатеринбурга с участием пешехода. Накануне в 10 часов утра на улице Декабристов возле дома № 32 автомобиль «Хендэ» сбил на регулируемом перекрестке пожилую женщину.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД города, иномарка поворачивала на улицу Декабристов на зеленый сигнал светофора, но в это же время проезжую часть переходила 73-летняя горожанка – также на зеленый свет. Машина наехала на пенсионерку, от удара капота женщина упала и получила травму головы. Пострадавшую доставили в больницу.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на дополнительные секции светофора с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. Они предназначены для предупреждения водителя о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу на улице, на которую он поворачивает», – отметили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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