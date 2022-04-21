Два театра из Екатеринбурга получили «Золотую маску»

Лауреатами премии «Золотая маска» в 2022 году стали два театра из Екатеринбурга – «Урал Опера Балет» и музкомедия. Награды получили дирижер Павел Клиничев и артист Евгений Елпашев.

«Урал Опера Балет» был представлен на премии в семи номинациях со спектаклями «Конек-горбунок» и «Любовь издалека», театр музыкальной комедии – в шести номинациях с мюзиклом «Одолжите тенора». Победителем в номинации «Лучший дирижер музыкального театра» стал Павел Клиничев («Конек-горбунок»), а в категории «Оперетта/мюзикл» за лучшую мужскую роль награду взял Евгений Елпашев (Макс Гербер в «Одолжите тенора»).

«Конька-горбунка» в оперном театре можно будет увидеть 15 и 21 мая, а «Одолжите тенора» с Евгением Елпашевым в музкомедии покажут 24 мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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