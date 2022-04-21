В поликлинике ЦГБ № 2 в Компрессорном вновь заработал кабинет диспансеризации (ФОТО)

В поликлинике ЦГБ № 2 в микрорайоне Компрессорном после перерыва снова открылся кабинет диспансеризации. В нем жители могут пройти первичный медицинский осмотр. Врачи проверяют пульс и давление, снимают кардиограмму, вычисляют индекс массы тела. При необходимости пациенты получат талоны на анализы и направления к узким специалистам. «Удобно, что людям не нужно ходить по разным кабинетам. Весь осмотр проводится в одном месте за один прием. Жители приходят по предварительной записи», – рассказала заведующая поликлиникой Елена Гребенюкова.

Дооснастить смотровой кабинет оборудованием помог депутат Михаил Вечкензин. Он приобрел бесконтактные термометры и пульсоксиметры, а еще раньше передал поликлинике восемь бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

«В последние месяцы наблюдается спад заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ. И это затишье нужно использовать с максимальной пользой для здоровья населения. Например, проводить диспансеризацию, которая поможет узнать о начинающейся болезни и предупредить ее развитие. Сегодня проводится еще и расширенное обследование для переболевших Covid-19. Поэтому медики обращаются к депутатам с просьбой приобрести необходимое для этого оборудование. Мы по мере сил и возможностей стараемся им помочь в решении вопросов», – отметил Михаил Вечкензин.

В конце прошлого года депутат подарил больнице спирограф (для измерения объема легких), индикаторы внутриглазного давления (с его помощью изучают риски глаукомы и других заболеваний глаз), тонометры и ингаляторы. Теперь это оборудование используется для дополнительного обследования переболевших Covid-19.

Вечкензин входит в «медицинскую фракцию» Екатеринбургской думы. Депутатская группа, которую возглавляет Алексей Вихарев, своими силами помогает городским больницам. Члены медфракции не только закупают оборудование в кабинеты для диспансеризации, но и планируют проводить выездные обследования.

«На выездном заседании медицинской фракции в городской больнице № 23 получили запрос от медиков на новое для нас направление. С врачами опробуем формат выездной диспансеризации, как это было с вакцинацией во дворах. Важно привлечь внимание к обследованиям работающей молодежи от 20 до 40 лет, они редко бывают в больницах, ссылаются на нехватку времени. Чек-ап позволит на ранних стадиях выявлять заболевания, принимать профилактические меры. Важно обследоваться и тем, кто переболел Covid-19, и людям старшего поколения. Сейчас мы прорабатываем варианты, как сделать обследование более доступным и удобным для жителей», – прокомментировал лидер медфракции Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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