В Екатеринбурге в майские праздники будут перекрывать дороги: рассказываем, какие и когда

В майские праздники в уральской столице ради спортивных мероприятий и празднования Дня Победы будут перекрывать дороги, причем не только в центре. Публикуем полный список ограничений.

2 мая

С 07:00 до 15:00 на время проведения легкоатлетического забега «Майская гроза» будет закрыто движение транспорта:

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

С 06:00 до 14:00 на время проведения эстафеты «Весна Победы» будет перекрыто движение:

– по проспекту Ленина, от Сакко и Ванцетти до Пушкина;

– по улице 8 Марта, от Малышева до проспекта Ленина.

8 мая в центре

С 09:45 до 11:15 во время торжественного возложения венков к памятнику маршалу Жукову будет закрыто движение всех видов транспорта:

– по нечётной стороне проспекта Ленина, от Восточной до Луначарского;

– по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

– по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Бажова.

8 мая на Елизавете

С 10:00 до 12:00 на Елизавете на время проведения легкоатлетической эстафеты будет закрыто движение транспорта:

– по улице Бисертской, на участке от Молотобойцев до дома № 4 на Бисертской.

9 мая в центре

С 06:00 до окончания праздничных мероприятий в честь Дня Победы будет закрыто движение:

– по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта;

– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

– по улице Толмачёва, от проспекта Ленина до Николая Никонова;

– по улице Пушкина, от Малышева до Ленина;

– по улице Маршала Жукова, от Челюскинцев до проспекта Ленина, но с пропуском общественного транспорта для его накопления у театра драмы к 21:00.

С 19:00 до окончания праздника будет закрыто движение:

– по улице 8 Марта, от Куйбышева до Малышева;

– по улице Карла Либкнехта, от Шевченко до Малышева;

– по улице Малышева, от Розы Люксембург до Московской;

– по улице Радищева, от Московской до 8 Марта.

9 мая на Химмаше

С 10:00 до 12:00 на время проведения легкоатлетического забега будет закрыто движение транспорта:

– по улице Грибоедова, на участке от переулка Углового до улицы Торговой.

9 мая в Кировском районе

С 10:45 до 14:00 на время проведения легкоатлетической эстафеты «Весна Победы» будет закрыто движение транспорта:

– по улице Мира, от Первомайской до Малышева;

– по проспекту Ленина, от Гагарина до Мира.

9 мая в Орджоникидзевском районе

С 11:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта:

– по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до Кировоградской;

– по улице Кировоградской, на участке от Ильича до 40-летия Октября;

– по проспекту Орджоникидзе, от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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