Из Екатеринбурга запустили еще один регулярный рейс за рубеж

Из Екатеринбурга появилось новое заграничное направление. С 11 мая из Кольцово можно будет улететь без пересадок в казахстанский Шымкент, это третий по величине город страны. Выполнять рейсы будет Red Wings на российских лайнерах SSJ100. Они, напомним, вмещают 100 пассажиров.

«Рейсы из международного аэропорта Кольцово в Шымкент будут выполняться раз в неделю – по средам», – уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, из Екатеринбурга напрямую можно улететь и в другие города Казахстана, а также в Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан. Рейсы осуществляют «Уральские авиалинии», «Белавиа», Fly Dubai, Qanot Sharq, Air Manas и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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