Коммунисты отметят день рождения Ленина 23 апреля

Свердловское отделение КПРФ анонсировало празднование 152-й годовщины со дня рождения Владимира Ленина 23 апреля (вождь революции родился 22 апреля).

Как сообщает обком КПРФ, в субботу, 23 апреля, состоятся автопробег и митинг. С 11:00 до 12:00 пройдет сбор участников автопробега по адресу: ул. Щербакова, 2, на парковке возле ТЦ «Глобус». Затем колонна автомашин проедет по маршруту от ул. Щербакова, 2, до площади 1905 года. В 13:30 возле памятника В.И. Ленину состоится праздничный митинг.

В МОБе «Новому Дню» сообщили, что мероприятие согласовано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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