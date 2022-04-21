Великий четверг: делать уборку, печь куличи, считать деньги

Сегодня православные христиане вспоминают тайную вечерю, когда, по преданию, Иисус Христос сообщил своим ученикам, что один из апостолов его предаст. Великий четверг, который также называют Чистым четвергом, считается одним из важнейших дней в последнюю предпасхальную неделю. Верующие в этот день причащаются в храме, слушают отрывки из Евангелия о жертве Христа.

По традиции, в этот день принято наводить порядок в доме, а также готовить праздничный стол – печь куличи, делать творожную пасху, красить яйца. Существует примета, согласно которой год будет таким, каким у хозяйки выйдет кулич – если получится пышным и высоким, то и до следующей Пасхи жизнь будет в достатке.

Еще одно суеверие связано с пересчетом денег – если сделать это трижды, то дом ждет процветание минимум год. Также в этот день не принято одалживать деньги, равно как и поднимать найденные на улице монеты или купюры.

По погоде на Чистый четверг судят о весне – если ясно и солнечно, то и она будет теплой, а если дождливо и прохладно, то ожидается ненастная весна.

Екатеринбург, Елена Сычева

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