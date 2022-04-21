В Каменске-Уральском КамАЗ сшиб Hyundai Sonata, водитель легковушки погиб (ФОТО)

В Каменске-Уральском 23-летний водитель Hyundai Sonata скончался в больнице после ДТП. В его легковушку врезался КамАЗ с мусором.

Авария произошла сегодня утром в районе дома № 1 на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, 38-летний водитель КамАЗа двигался со стороны Каменска-Уральского в сторону села Новоисетское. При повороте грузовик не уступил дорогу Hyundai Sonata и смял машину. 23-летнего водителя легковушки доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

«Водитель КамАЗа пояснил, что двигался со скоростью около 50 км/час. На повороте снизил скорость и пропускал пешеходов, все внимание было сконцентрировано на них. Поэтому приближающуюся со встречного направления легковушку водитель не заметил», – сообщили в УГИБДД.

За 19 лет вождения водитель КамАЗа только 1 раз привлекался за нарушение ПДД. В момент ДТП он был трезвый.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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