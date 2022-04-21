Поисковый отряд отвез гуманитарный груз уральским бойцам (ФОТО)

Волонтеры отряда «Прорыв» добрались до расположения части, где служат их коллеги-поисковики. О местоположении в пресс-службе «Прорыва» в целях конспирации не уточнили, ограничившись формулировкой «территория, где ведется спецоперации России».

Уральским бойцам передали собранную в Свердловской области гуманитарную помощь – медикаменты, фонарики и батарейки, провизию, табак. «Мы просто летели, поэтому успели вовремя! У нас было всего полчаса. Нас так рады были видеть! Это не передать словами! Ребята увидели на машине «96 регион», аж слезы на глазах навернулись. Были очень рады, что прямо к ним все привезли, успели! Наш приезд еще больше добавил им уверенности, сил и веры. Мы их поддержали словами, мы обнимали и целовали всех ребят без разбора. А потом долго махали друг другу, пока батальон удалялся в сторону выполнения боевой задачи... Да, честно, ребята устали. Видно по глазам. Было желание всех до одного увезти с собой домой… Но, они у нас бесконечно сильные, как и положено защитникам Родины», – сказала руководитель отряда «Прорыв» Наталия Волкова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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