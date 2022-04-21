В России стали реже слушать музыку

В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта, сообщили в пресс-службе «МегаФона». Так, трафик в Spotify, Dezeer и YouTube Music суммарно упал почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями, причем он стал снижаться с начала апреля.

На фоне ухода сервисов из России пользователи стали искать альтернативу, поэтому максимальный рост показало приложение «Яндекс.Музыка» – количество пользователей увеличилось на 15%. У «VK-Музыки» трафик вырос на 10%, а у «Звука» на 2%. Суммарно это на 8% больше, чем в марте. В Apple Music значительных изменений не произошло.

Отметим, что Свердловская область входит в топ-10 субъектов РФ, жители которых чаще других пользуются музыкальными сервисами. В этом списке находятся такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Ростов-на-Дону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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