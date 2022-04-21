Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмены концерта Макса Барских в Екатеринбурге

Екатеринбургские фанаты Макса Барских не могут добиться возврата денег за отмененный концерт украинского певца. Изначально артист должен был выступить в Екатеринбурге в сентябре 2020 года, но из-за подъема заболеваемости Covid-19 шоу было перенесено на 4 мая 2021 года, затем на 18 сентября 2021 года, а потом на 16 апреля 2022 года. Однако и в апреле концерт не состоялся. Незадолго до этого Макс Барских сообщил в социальных сетях, что вступил в ряды украинской армии. Он запретил использовать свою музыку в России и отменил все концерты в стране.

Организатором гастролей Макса Барских была компания ООО «Ладошки Шоу». После многочисленных переносов концерта екатеринбуржцы стали обращаться с заявлениями о сдаче билетов, но организатор отказался в добровольном порядке возвращать деньги.

На защиту интересов потребителей встало свердловское управление Роспотребнадзора. Ведомство предлагает людям, которые не смогли получить деньги за отмененный концерт, присоединиться к коллективному судебному иску. Заявления будут принимать до 20 мая. К ним необходимо приложить копии билетов (в том числе электронные версии), документы об оплате билетов, заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю, и полученный ответ (при наличии). За дополнительной помощью можно обратиться в консультационный центр для потребителей в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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