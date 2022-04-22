Свердловской области может грозить рост безработицы и бедности на фоне кризиса-2022

Экономический кризис 2022 года ударит практически по всем регионам России. Но в первую очередь от западных санкций пострадают нефтегазовые, металлургические и машиностроительные отрасли. Индустриальные лидеры страны рискуют столкнуться со спадом производства и ростом безработицы. В этот список попала и Свердловская область.

Мнением о том, как санкционное давление повлияет на субъекты РФ, поделилась профессор МГУ Наталья Зубаревич во время открытой дискуссии, организованной президентом АРБ Гарегином Тосуняном «Новая экономическая реальность: региональный разрез». Профессор считает, что негативные процессы в экономике России только начинаются. Уход зарубежных компаний, запреты на поставки комплектующих для машиностроения и топливно-энергетического комплекса, а также снижение спроса на российское сырье и логистические проблемы неизбежно приведут к спаду промышленного производства, говорит она.

«Напомню, что в кризис 2009 года, который возник по другим – глобальным – причинам, ВВП России упал на 7%, а индекс производства – на 11%. Сейчас, по некоторым прогнозам, падение ВВП может составить до 10% (подобное было в середине 1990-х годов). Вот и считайте пропорцию», – отметила эксперт.

Часть российских предприятий попали под санкции. В Свердловской области самый яркий пример – нижнетагильский Уралвагонзавод, где работают 30 тысяч сотрудников. Уход компании Siemens из России повлияет на заводы «Синара – Транспортные машины» в Верхней Пышме. Всего в сфере обрабатывающей промышленности работают до 20% трудоспособных свердловчан. Это создает высокий риск для роста скрытой безработицы на Среднем Урале. Крупные и средние предприятия предпочтут оставлять работников на неполной занятости, а не сокращать их.

Свердловская область также вошла в число регионов с повышенным риском массовых увольнений в сфере торговли, общепита и гостиничного бизнеса. Суммарная доля занятых в этих сферах составляет 25% (первое место по УрФО). Кризис проявит себя, прежде всего, в крупных городах. На этом фоне вероятно снижение налоговых поступлений в региональный бюджет.

Наталья Зубаревич также полагает, что следует ожидать падения реальных доходов россиян на 5-10%. Уровень бедности в 2022 году, по ее мнению, тоже будет расти. Несмотря на снижение платежеспособности населения, инфляция к концу года может составить 17-20%.

В этом плане Свердловская область выглядит хуже только ХМАО и ЯНАО, если брать статистику Уральского федерального округа. В 2015 году в регионе порядка 10% жителей имели доходы ниже прожиточного минимума. К 2021 году этот показатель снизился до 9% – во многом за счет двух «путинских» выплат на детей, помощи малоимущим семьям, разовым выплатам пенсионерам и повышений зарплат бюджетников.

Профессор отмечает, что в 2022 году будет сильный спад инвестиций. Регионы получат какое-то количество денег по нацпроектам, но это не сильно поправит ситуацию. В последние три года инвестиции росли только в Москве и Московской области. Остальные регионы становятся все более зависимыми от федерального центра.

По словам Натальи Зубаревич, государство может предложить несколько мер поддержки для сглаживания кризисных явлений. Для населения это индексация пенсий, увеличение пособий для малоимущих семей с детьми, индексация зарплат бюджетников в слаборазвитых депрессивных регионах. Для бизнеса – расширение зарплатных кредитов, льготных ставок по ипотеке в крупных агломерациях и увеличение финансирования общественных работ для временного трудоустройства увольняемых с предприятий автопрома, машиностроительных, металлургических, угольных предприятий в индустриальных регионах. Часть этих мер российское правительство уже приняло. Вопрос в том, хватит ли денег на поддержку регионов в течение длительного времени, если экономический кризис-2022 затянется.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»