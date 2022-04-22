Алексей Орлов и депутаты заксо обсудили предстоящий юбилей Екатеринбурга

Предстоящее 300-летие Екатеринбурга – это не только знаковое историческое событие, но и определенный вызов для исполнительных и представительных органов власти, перед которыми стоят важные и масштабные задачи. Встретить свой юбилей Екатеринбург должен достойно, для чего необходима работа и по сохранению памятников истории и культуры, и по строительству новых социальных и инфраструктурных объектов.

Именно эти вопросы поднял глава города Алексей Орлов на встрече с депутатами заксобрания Свердловской области, входящими в группу «Екатеринбург».

«Уже многое сделано, но еще предстоит реализовать ряд масштабных проектов, благоустроить общественные территории, построить образовательные объекты. Хочу подчеркнуть, что 300-летие – это историческое событие. В условиях непростой политической обстановки его ценность для города еще больше возрастает», – отметил Алексей Орлов.

Среди инфраструктурных объектов, работа над которыми продолжится в 2022 году – реконструкция Макаровского моста, строительство трамвайной ветки до Верхней Пышмы, строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом, капитальный ремонт улицы Московской. Кроме того, в планах администрации – благоустройство Исторического сквера, Преображенского парка в Академическом районе и парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном.

Как сообщили в мэрии, отдельно был поднят вопрос о финансировании строительства образовательного центра в микрорайоне Широкая Речка. Ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, но при условии выделения дополнительных средств из областного бюджета городские власти смогут открыть центр к началу нового учебного года. Тогда микрорайон получит 825 школьных и 200 дошкольных мест.

Отдельно члены рабочей группы обсудили вопрос о выделении дополнительного финансирования на обеспечение сохранности и использования памятников истории и культуры, расположенных в Екатеринбурге. Среди них – «Усадьба Ошуркова», «Усадьба Давыдовых», «Фабрика-кухня УЗТМ» и другие объекты. Депутаты обратили особое внимание на неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, относящихся к федеральной собственности. По мнению парламентариев, перевод в областную или муниципальную собственность будет способствовать их скорейшему преображению.

По итогам заседания члены рабочей группы «Екатеринбург» поддержали предложения, выдвинутые представителями муниципалитета по выделению дополнительного финансирования мероприятий к 300-летию города, и рекомендовали учесть их при корректировке областного бюджета.

Участники заседания также отметили, что создание депутатской рабочей группы «Екатеринбург» по инициативе главы города – это уникальный опыт для всей Свердловской области. Ни в каких других городах главы и представляющие горожан депутаты заксо подобных объединений не создавали. По мнению участников группы, Екатеринбург – административный центр, а потому соответствовать столичному уровню необходимо. Предстоящий юбилей является прекрасным поводом создать новые объекты для уральской столицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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