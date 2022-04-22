Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 48 098 рублей

Средняя зарплата за февраль в Свердловской области составила 48 097,8 рубля – это на 110,7% больше, чем в феврале 2021 года. Самыми обеспеченными официально можно считать работников сферы финансов и услуг – они в среднем получают 91 380,5 рубля в месяц. Самые скромные доходы в гостиницах и заведениях общепита – 24 680,9 рубля.

Такие данные за февраль опубликовал Свердловскстат. Больше всего за год зарплата выросла у сотрудников в сфере добычи полезных ископаемых – на 23%. В среднем по отрасли получают сейчас 65,3 тысячи рублей. На стройках зарплаты подняли на 19% до 42,9 тысячи. В промышленности – на 11,6% до 51,5 тысячи.

В сфере образования средняя зарплата составила 40,4 тысячи рублей (+8,5%), в здравоохранении – 45,1 тысячи (+5%). Работники культуры, спорта, сферы досуга и развлечения заработали в феврале в среднем 50,3 тысячи рублей (+12% за год).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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