В Екатеринбурге судят бизнесмена, собиравшего деньги дольщиков на ЖК «Да Винчи»

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении предпринимателя, который с нарушением закона собирал деньги дольщиков на строительство жилого комплекса «Да Винчи» в переулке Красном.

По версии следствия, обвиняемый фактически контролировал и руководил фирмой «Офорт-К», которая занималась возведением многоэтажного дома. Под видом договоров долевого участия мужчина оформлял для клиентов различные гражданско-правовые договоры (договор займа, предварительный договор купли-продажи, договор уступки прав требования) на отчуждение жилых и нежилых помещений в строящемся доме. С августа 2016 года по сентябрь 2020 года он привлек свыше 35 миллионов рублей дольщиков. В 2019 году строительные работы на объекте были приостановлены, а год спустя застройщик обанкротился. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В октябре прошлого года права на земельный участок и долгострой были переданы Фонду защиты прав дольщиков Свердловской области. ЖК «Да Винчи» будет достроен за счет регионального бюджета. Дом сдадут к сентябрю 2022 года, пообещал ранее депутат Госдумы Сергей Бидонько.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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