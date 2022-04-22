Селекция конопли и свой «борщевой набор»: ученые-аграрии рассказали о планах по импортозамещению

Ученые Уральского аграрного госуниверситета вплотную занялись импортозамещением, которое идет сразу по нескольким направлениям и в растениеводстве, и в животноводстве. Об этом рассказал на пресс-конференции проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

По словам ученого, сейчас ведется большая работа по овощным культурам, в том числе по так называемому борщевому набору. «Производим и сорта, и гибриды. Плюс занимаемся селекцией огурца, лука-шалота. Он в 6-7 раз продуктивнее обычного репчатого. Высаживаем одну луковицу, получаем семь взамен. Два сорта уже есть», – рассказал Карпухин. Также идет работа с чесноком, который сейчас в основном завозится из Китая. На сегодня в Свердловской области его производство налаживается, четыре продуктивных формы отобраны и скоро будут переданы в Госреестр.

Также ученые-аграрии осваивают новые культуры. Совместно с УрФУ они вошли в проект «Урал-карбон», для которого подбирают не просто высокопродуктивные, но еще и углерод-отрицательные культуры. «Уже запланировали интересные исследования по такому растению, как конопля однодомная. Есть интересные опыты, 400 видов продукции можно получать из этой культуры. Плюс лен масличный, тоже интересная культура», – рассказал Карпухин. Сейчас ученые отрабатывают технологии, а затем займутся селекцией, чтобы отобрать ультраскороспелые сорта – именно для нашего региона. Это необходимо, чтобы не только получать семена на жмых и масло, но и думать о переработке самих растений.

В сфере животноводства идет работа по импортозамещению кормовых биодобавок и препаратов для дезинфекции животноводческих и птицеводческих хозяйств. Кроме того, ученые заняты фундаментальным направлением – селекционной стратегией повышения генетического потенциала животных, повышения долголетия крупного рогатого скота. Селекционеры вместе с племобъединением занимаются поиском генов продолжительности жизни молочных животных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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