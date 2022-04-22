В Екатеринбурге освятят 10 тысяч куличей – их раздадут медикам

В Екатеринбурге освятят 10 тысяч куличей, которые раздадут медикам и волонтёрам Красного Креста, сообщили в Фонде святой Екатерины. Традиционная пасхальная выпечка уже готова. Чин освящения, как правило, начинают проводить уже в Великую субботу после литургии.

Ранее Фонд святой Екатерины организовал украшение центра Екатеринбурга к светлому празднику – в город привезли более 20 тысяч отборных роз, из которых создадут композиции в виде яиц-крашенок. Их установят у часовни святой Екатерины, на пешеходной зоне на улице Вайнера, возле Храма-на-Крови, у храма Большой Златоуст и на городской набережной. В сквере около часовни святой Екатерины создадут пасхальный сад, украсив деревья разноцветными пасхальными яйцами. Там же профессиональные художники проведут мастер-класс для детей по украшению главного символа Пасхи. Такие же павильоны, где ребята смогут создать крашенки, появятся у торгового центра «Пассаж» и у храма Иоанна Предтечи.

Как уже писал «Новый День», Фонду святой Екатерины удалось возродить многолетнюю традицию доставки Благодатного огня напрямую из храма Гроба Господня, которая была прервана из-за ковида. Миссия с паломниками уже в Иерусалиме, завтра они вернутся в Екатеринбург спецбортом, прямо к ночному богослужению в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»