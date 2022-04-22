Свердловская область оказалась аутсайдером по инвестициям

Инвестиции в регионы Уральского федерального округа в 2021 году сократились на 13,8%, хотя в целом по России инвестпроекты выросли на 7%. Резкое падение показали Тюменская и Свердловская области. Как пояснила сегодня на пресс-конференции заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина, это связано с завершением инвестиционных циклов в регионах.

«В Тюменской области сократились инвестиции в нефтехимический комплекс в Тобольске. В Свердловской области падение связано с тем, что РЖД завершили проект обновления магистралей и подвижного состава. Ничего страшного в этом нет. Инвестиционные циклы заканчиваются и начинаются новые. Но картина по цифрам оказалась подпорчена», – отметила эксперт.

При этом Свердловская область на фоне других регионов УрФО имеет довольно слабые позиции по инвестициям. Об этом свидетельствует рейтинг уральских регионов, который составляет институт экономики УрО РАН. «Традиционно все уральские регионы можно разделить на три группы. Лидерами являются ХМАО и ЯНАО, середнячки – Свердловская, Челябинская и Тюменская области, аутсайдер – Курганская область. Кризисные процессы по-разному проявляются в регионах, но существенно на ситуацию они не влияют. Социальные и экономические проблемы в регионах остаются теми же самыми. Так, Челябинская область проигрывает по демографическим параметрам и развитию сферы торговли и услуг. Свердловская область занимает крайне слабые позиции с точки зрения инфляционных процессов, динамики промышленного производства и инвестициям, зато лидирует в других сферах. В ХМАО есть проблемы научно-технологического развития, а для ЯНАО характерно отставание по развитию малого бизнеса, но зато самый высокий уровень жизни населения. Тюменская область занимает первые места по объемам строительства жилья, миграционным процессам и обороту розничной торговли. Курган значительно отстает по многим параметрам», – привела раскладку регионов заместитель директора института экономики УрО РАН Арина Суворова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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