Особые подростки сделали домики для пищух парка 50-летия ВЛКСМ (ФОТО)

Подростки с ментальными нарушениями развития сделали восемь домиков для птиц пищух, которые завтра, 23 апреля, повесят в парке 50-летия ВЛКСМ на улице Шаумяна.

Акцию «Домики для пищух» проводит инклюзивный волонтерский отряд «Радость дела», который занимается с особыми подростками. Под руководством наставников ребята сделали 8 искусственных гнезд для пищух – маленьких забавных птичек, которые обитают не только в лесу, но и в лесопарках. Птица имеет покровительственную окраску, поэтому заметить ее нелегко, скорее – можно услышать. Пищухи совсем не молчаливы и выдают свое присутствие характерным вибрирующим свистом. Домики для пищух отличаются от обычных скворечников треугольной формой и двумя летками (леток – отверстие в искусственном гнезде). Леток совсем небольшой, поэтому в домик может попасть только очень маленькая птичка, а значит, никакие хищники в этом домике пищухам не страшны.

В ближайшую субботу, 23 апреля, в 14 часов подростки планируют повесить скворечники в городском парке на улице Шаумяна. Определять, где будут висеть домики для птиц, будет орнитолог.

Участники проекта – подростки с ментальными нарушениями развития, в возрасте от 14-20 лет. С ними занимаются педагоги, волонтеры – студенты Екатеринбургского торгово-экономического техникума и студенты Свердловского колледжа искусств и культуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»