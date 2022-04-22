Субботники в Екатеринбурге: для VIP и для простых людей

В Екатеринбурге на следующей неделе завершается месячник чистоты, традиционный перед майскими праздниками. В этом году после длительного перерыва чиновники выйдут на «губернаторский» субботник, который в прежние годы всегда проходил на территории Госпиталя ветеранов войн на Широкой Речке.

Субботник там уже запланирован – в последний раз чиновники приезжали сюда с миссией навести чистоту и высадить деревья в 2019-м. В 2020-м мероприятие отменили из-за ситуации с коронавирусом, а в 2021-м чиновники добрались до метел и граблей только к середине мая, и уборку проводили на территории детской городской больницы № 9.

Ожидается, что на Широкую Речку в этом году приедут члены правительства, включая главу региона Евгения Куйвашева, депутаты заксобрания и почетные жители Екатеринбурга. Точная дата проведения VIP-субботника пока неизвестна. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что дата и место субботника, в котором примет участие губернатор Свердловской области, будут названы позднее.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что окончательное решение пока по дате и времени тоже не принято. «Обычно сотрудники администрации города выходили в дендрарий на 8 Марта, но в этом году из-за обильных снегопадов (в этом году больше, чем в последние несколько лет выпало снега) дендрарий закрыли на просушку. Специалисты следят за состоянием парка. Если к 30 апреля он достаточно просохнет для того, чтобы можно было вести уборку, то выйдут туда. Если нет, будет выбрана другая площадка», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Субботники пройдут и для обычных горожан в районах Екатеринбурга. Например, в Академическом запланировано сразу несколько площадок для уборки. Как рассказали в пресс-службе УК «Академическая», людям предложат принять участие в субботнике на Радужной аллее в пятом квартале, на участке между школами № 16 и № 19, на территории между электродомами на Павла Шаманова. «Также будем ждать жителей на субботник в Преображенском парке со стороны храма Святых Божиих Строителей. Особое внимание уделим набережной вдоль реки Патрушихи – очистим склоны водоема от сухой травы и мусора. В 26-м квартале приберем участок вдоль улицы Вильгельма де Геннина, где в будущем будут построены здания федеральных органов власти», – уточнили в пресс-службе управляющей компании, сказав, что выдадут весь необходимый для уборки инвентарь и перчатки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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