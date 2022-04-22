В Верхотурье спасатели сняли рыбака с дрейфующей льдины (ВИДЕО)

Сегодня в Верхотурье сотрудники МЧС спасли еще одного любителя весенней рыбалки.
Спасатели сняли рыбака с льдины
Как рассказали в ГУ МЧС Свердловской области, в экстренную службу поступило сообщение о том, что отколовшаяся льдина с рыбаком дрейфует по реке Туре. Прибыв на место, спасатели обнаружили в 40 метрах от берега мужчину на льдине, зацепившегося за большой камень. Специалисты подплыли к рыбаку на двух лодках и благополучно эвакуировали его на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Всего в спасательной операции принимали участие 2 единицы техники, 2 плавсредства и 6 человек.
Главное управление МЧС России напоминает, что не стоит выходить на весенний лед, быть особо осторожными, не подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких.
Верхотурье, Елена Владимирова
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