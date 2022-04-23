Уральцы в Иерусалиме пришли в храм Гроба Господня ждать Благодатный огонь

Сегодня в Иерусалиме в храме гроба Господня с 13 до 15 часов по местному времени ожидается сход Благодатного огня. В числе прочих за огнём приехала и делегация РПЦ. В ее составе – представители Екатеринбургской епархии во главе с отцом Максимом Миняйло.



Как сообщает корреспондент «Нового Дня», уральская делегация уже находится в храме. Сошествие благодатного огня из года в год вызывает большой ажиотаж у верующих. Количество верующих, стремящихся увидеть явление, превышает вместимость храма. Полиция предпринимает особые меры для обеспечения безопасности – старый город отцепляется. Попасть в храм можно только с особым пропуском.



В этом году меры безопасности особенно жёсткие – в связи с тем, что совпали сразу три конфессиональных праздника: Пейсах, Пасха православная и Рамадан.

Увидеть сошествие благодатного огня россияне смогут в прямом эфире.

Иерусалим, Елена Васильева

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