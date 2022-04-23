Самолёт с Благодатным огнём вылетел в Екатеринбург, но раздадут его только завтра

Самолёт с Благодатным огнём вылетел из Тель-Авива в Екатеринбург. Ожидается, что он прилетит на Урал через несколько часов – в районе 4-5 часов утра 24 апреля. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что раздавать частицу огня верующим будут уже завтра, после крестного хода, к Храма-на-Крови.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», благодатный огонь сошёл сегодня около 14:30. В храме Гроба Господня находились примерно 5 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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