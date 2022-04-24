Как в Екатеринбурге встретили Благодатный огонь (ФОТО)

В Екатеринбурге встретили рейс из Тель-Авива, который организовал Фонд святой Екатерины и на котором на Урал доставили Благодатный огонь. Из-за санкционных ограничений лететь пришлось на ближнемагистральном SSJ-100 и делать посадку для дозаправки на Кавказе.

Во время остановки в Кавминводах частицу огня, который везла уральская миссия, передали в Пятигорск. «Настроение у всех праздничное», – поделились участники православной экспедиции.

«Для любого православного человека побывать на Святой земле – это большое счастье. А побывать там во время Пасхи – это счастье вдвойне. От имени Фонда святой Екатерины и его учредителей я хочу всех поздравить со светлым праздником Пасхи», – отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.



«Мы бесконечно счастливы, потому что все меняется, и одно из знаковых изменений – то, что мы снова делегацией Екатеринбургской епархии смогли побывать на святой земле. Мы были одни из немногих, может быть одними из первых, кто в эти дни снова стал ездить», – сказал протоирей Максим Меняйло.

Огонь прибыл в Кольцово около 5 утра по местному времени. Поэтому раздавать его будут уже после дневной пасхальной службы и посла крестного хода, который пройдёт от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

В VIP-терминале Кольцово Благодатный огонь встретили клирики уральских епархий, журналисты и местные ВИПы, например, был замечен депутат ЗССО Михаил Зубарев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»